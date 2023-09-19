ГК «Фармасинтез» осуществила первую поставку противоопухолевых препаратов в Доминиканскую Республику

Группа компаний «Фармасинтез» осуществила первую поставку противоопухолевых препаратов для терапии рака молочной и рака предстательной желез в Доминиканскую Республику. Препараты были зарегистрированы в 2022 году и производятся площадкой «Фармасинтез-Норд».

«Сотрудничество с Доминиканской Республикой началось в 2019 году. На тот момент цены на противоопухолевые препараты в стране были достаточно высокими, и для нас были очевидны возможности конкуренции с местными импортерами. Сейчас благодаря реализации планов по поставкам лекарств препараты противоопухолевого сегмента в Доминикане станут доступнее для пациентов. „Фармасинтез” – первый экспортер российских противоопухолевых препаратов в Доминиканскую Республику, поэтому мы планируем занять достойную нишу в данном сегменте и продолжать долгосрочное плодотворное сотрудничество с регионом», – рассказал Никита Пуния, исполнительный директор ГК «Фармасинтез».

АО «Фармасинтез-Норд» (входит в группу компаний «Фармасинтез») – современный фармацевтический научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке и производстве современных и эффективных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний эндокринной системы. Сейчас на «Фармасинтез-Норд» производятся 45 торговых наименований онкологических лекарственных препаратов, 99% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава России.

Мощности по производству противоопухолевых препаратов «Фармасинтез-Норд» составляют 4 млн шприцев, 10 млн флаконов жидких и стерильных форм, 2,5 млн лиофилизатов и 100 млн таблеток в год. На сегодняшний день противоопухолевые препараты производства ГК «Фармасинтез» экспортируются в страны СНГ.

gxpnews