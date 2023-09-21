Минздрав РФ зарегистрировал российский аналог ЛП против рака с МНН акситиниб

На российском фармрынке появился первый отечественный аналог противоопухолевого препарата «Инлита» (акситиниб) от Pfizer. Разработка «Аксельфарм», получившая такое же, как у действующего вещества, название – «Акситиниб», зарегистрирована Минздравом РФ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Препарат, предназначенный для терапии почечно-клеточного рака, выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировках 1, 3, 5, 7 мг, и производится на мощностях ООО «ОнкоТаргет», расположенного в ОЭЗ «Технополис „Москва”».

«Акситиниб» показан для лечения распространенного рака почки у взрослых в случае, если ранее назначенный препарат больше не эффективен в предотвращении прогрессирования заболевания, то есть в качестве второй линии терапии. Может назначаться как в роли монотерапии, так и при использовании комбинаций.

Уточняется, что препарат от «Аксельфарм» полностью российский – он прошел все стадии от разработки и создания фармацевтической субстанции до выпуска готовой лекарственной формы на территории России.

«„Акситиниб” является селективным ингибитором рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) 1, 2 и 3, то есть рецепторов, которые могут влиять на рост опухоли, сосудистый ангиогенез и прогрессирование рака (распространение опухолей); таким образом, „Акситиниб” уменьшает приток крови к опухоли и замедляет ее рост», – говорится в сообщении пресс-службы.

В июне Минздрав РФ выдал регудостоверение на другой препарат от «Аксельфарм» – «Осимертиниб» (осимертиниб). Он предназначен для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легких.

gxpnews