Производитель ветпрепаратов «Апиценна» вложит 300 млн рублей в развитие

Компания «Апиценна», которая производит товары для животных, в том числе ветеринарные препараты, модернизирует производственные мощности. В развитие предприятия будет вложено 300 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инвестиции позволят увеличить годовой объем выпускаемой продукции до 550 тонн, кроме того, на предприятии будет создано 80 дополнительных рабочих мест. Среди товаров «Апиценны» – ветеринарные лекарства, кормовые добавки, зоогигиенические и косметические средства, а также средства для дезинфекции объектов.

Предприятие имеет собственную производственную площадку и лабораторию контроля качества продукции в подмосковной Балашихе. Работает на территории всей России, а также семи других стран: Беларуси, Узбекистана, Грузии, Казахстана, Молдавии, Армении, Киргизии.

Ранее компании удалось без привлечения инвестиций на 20% увеличить выпуск инъекционных препаратов для животных.

gxpnews