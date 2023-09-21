«Фармкорп» намерен отсудить у НИИ фармакологии товарный знак на Бемитил

ООО «Фармкорп» подало иск к НИИ фармакологии им. В.В. Закусова о досрочном прекращении охраны товарного знака «Бемитил/Bemithylum», следует из картотеки арбитражных дел. По мнению фармацевтической компании, ответчик не использует ТН по заявленному классу Международной классификации товаров и услуг (фармацевтические и ветеринарные препараты). Первое заседание назначено на 11 октября.

Петербургская компания уже обращалась в Роспатент с заявкой на регистрацию собственного товарного знака «Бемитил/Bemithylum», идентичного знаку столичного института. По данным издания «Деловой Петербург», товарный знак НИИ мешает «Фармкорпу» зарегистрировать собственный бренд.

Препарат Беметил (этилтиобензимидазол) на российском рынке не зарегистрирован. Однако, по данным ГРЛС, компания «Анвилаб» обладает действующим регудостоверением на препарат с таким же МНН – Метапрот. Тем не менее RNC Pharma сообщает, что данный препарат за период с января 2016-го по июль 2023 года не производился и на российском фармрынке не реализовывался.

Этилтиобензимидазол входит в группу адаптогенов – обширную категорию товаров, среди которых есть как лекарственные препараты, так и БАДы, предназначенные для повышения сопротивляемости организма, что пользуется популярностью в сфере спортивного питания. Наиболее ярким представителем адаптогенов является оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (препараты Трекрезан, Трекресил, Трекрезолид). По данным RNC Pharma, в 2022 году реализовано около 8,7 млн упаковок этого МНН на 4 млрд рублей, а за I полугодие 2023 года – 6,4 млн упаковок на 3,1 млрд рублей.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, компания «Фармкорп» основана в 2016 году, за 2022 год доход компании составил 58,7 млн рублей. На сайте производителя указано 25 продуктов, доступных к производству, в том числе Бемитил, образец которого доступен для заказа. Согласно ГРЛС, «Фармкорп» не обладает ни одним регудостоверением и не является производителем указанных в реестре лекарственных средств. На сайте «Фармкорпа» отмечено, что главной целью компании является реализация политики импортозамещения лекарственных средств, производство фармсубстанций осуществляется на контрактной основе в ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Технолог».

В 2020 году «Валента Фарм» с аналогичным иском пыталась оспорить исключительные права семьи Ахапкиных на товарные знаки, связанные с наименованием ноотропного препарата Фенотропил (фонтурацетам). Правообладатели после расторжения партнерства с «Валентой» хотели сами заняться выпуском и продвижением препарата, но, в отличие от «Валенты», так и не добились своей цели. «Валента» же выпустила в 2020 году на рынок аналог Фенотропила под названием «Нанотропил ново». По итогам двухлетнего разбирательства суд удовлетворил иск «Валенты».