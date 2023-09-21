Neuralink Илона Маска объявила первый набор людей для испытаний нейрочипов

В качестве добровольцев ищут людей с квадриплегией из-за травмы шейного отдела спинного мозга или пациентов с боковым амиотрофическим склерозом.

КИ по вживлению нового импланта – большая проблема не только для компании Маска, но и для регуляторов. Сам Маск в интервью The Wall Street Journal анонсировал имплантацию устройства Neuralink в человеческий мозг еще в 2022 году, однако старт набора добровольцев объявлен только сейчас, спустя год.

В 2020 году имплант вживили в мозг свиньи, а в 2021 году разработка была опробована на обезьяне. В ходе исследования животное с помощью нейроинтерфейса смогло сыграть в видеоигру, управляя действиями силой мысли.

Набор людей для КИ – большой успех для компании Маска, так как первые исследования на животных стали объектом внимания регуляторов. Власти США в декабре 2022 года начали федеральное расследование в отношении стартапа Маска из-за возможной гибели 1,5 тысячи животных (овец, свиней и обезьян), на которых тестировали чип. Затем, в мае 2023 года, законодатели США призвали провести расследование, чтобы выяснить, способствовал ли состав наблюдающей за испытаниями на животных комиссии «неудачным и поспешным экспериментам». Отдельное расследование на предмет возможных нарушений прав животных находится на контроле управления генерального инспектора министерства сельского хозяйства США.

Разговоры о проведении КИ на людях – тема не новая. О том, что Neuralink может начать испытания, сообщалось еще в 2019 году. Однако одобрение FDA компания запросила только в начале 2022 года. Тогда в управлении отказали в проведении КИ, отметив, что существуют вопросы к безопасности литиевой батареи устройства, возможной миграции проводов импланта в другие области мозга. Были также опасения, что при удалении чипа может повредиться мозговая оболочка.

Разработка Neuralink при использовании у людей призвана помочь в лечении ряда неврологических патологий, включая паралич.