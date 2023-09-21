В Европе одобрили инъекционный препарат для профилактики заражения ВИЧ

Европейская комиссия выдала разрешение на применение препарата Apretude (каботегравир длительного действия) от компании ViiV Healthcare для профилактики ВИЧ. Это первое одобренное в Европе инъекционное средство для предотвращения заболевания, сообщает EPR, благодаря чему люди из группы риска могут перейти с пероральной терапии (таблетки против ВИЧ применяются ежедневно) на шесть инъекций каботегравира в год.

Apretude защищает от заражения ВИЧ половым путем. Одобрение основано на результатах исследований, в которых оценивались безопасность и эффективность препарата. Было установлено, что инъекции Apretude превосходят по эффективности ежедневный пероральный прием профилактических таблеток. Отмечается, что вакцину против ВИЧ можно применять с 12 лет.

Ранее каботегравир длительного действия для профилактики ВИЧ-инфекции одобрили в США, Австралии, Южной Африке. В настоящее время ведется работа по представлению препарата и в другие страны.

ViiV Healthcare – фармкомпания, специализирующаяся на разработке методов лечения ВИЧ-инфекции, которая была создана в ноябре 2009 года как совместное предприятие Pfizer и GSK.

gxpnews