«Эвалар» подал жалобу на Bionorica из-за рекламы ЛП на листках для заметок

Компания «Эвалар» обратилась в ФАС и Росздравнадзор с жалобой на распространение недостоверной информации ООО «Бионорика» (Bionorica). В заявлении говорится о том, что немецкий производитель умышленно вводит в заблуждение врачей, фармацевтов и потребителей, рекламируя свой препарат против насморка «Синупрет» с помощью бумажных блоков для записей, которые распространяются в аптечных и медицинских учреждениях Москвы.

Так, на листках содержится информация о препарате. В частности, рекламодатель утверждает, что «скопировать» состав «Синупрета», который изготавливается из ингредиентов растительного происхождения, «невозможно». Кроме того, рядом приписано: «Не заменять». При этом «Эвалар» производит лекарственный препарат «ОРВИС Рино», который является полным аналогом немецкого «Синупрета». Эти товары взаимозаменяемы, отметили в компании, поэтому заявление Bionorica о безаналоговом составе «Синупрета» является недостоверным.

«Взаимозаменяемые растительные лекарственные средства имеют идентичный количественный и качественный состав действующих веществ, что позволяет им оказывать одинаковый терапевтический эффект. Препарат «ОРВИС Рино» производится из стандартизованного лекарственного растительного сырья в соответствии с требованиями Европейской и Российской фармакопеи, поэтому содержание биологически активных веществ в нем идентично немецкому аналогу. Наличие взаимозаменяемых препаратов в разных ценовых категориях расширяет возможности по назначению качественной терапии для большого круга пациентов, особенно для тех, для кого фактор цены является решающим», – пояснил директор по медицинскому маркетингу компании «Эвалар» Юрий Аржинт.

Напомним, ранее компания «Эвалар» сама получила штраф в 350 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу препарата «Сабельника настойка», в которой утверждалось, что средство благодаря натуральному составу безвредно для желудка. При этом закон запрещает утверждать в рекламе о том, что безопасность и эффективность лекарственных средств гарантированы естественным происхождением.

gxpnews