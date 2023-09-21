Минпромторг хочет изменить правила заключения специальных инвестконтрактов

В правила заключения специальных инвестиционных контрактов предложили внести изменения. Так, участником инвестконтракта не сможет стать иностранная компания, либо российское юрлицо, в уставном капитале которого доля иностранного участия превышает 50%.

В Минпромторге намерены внести изменения в правила заключения специальных инвестиционных контрактов. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. В документе предлагается вносить изменения в СПИК без учета ограничений по соблюдению доли собственных средств к доли бюджета и показателей по налоговым отчислениям, если соблюсти эту долю нельзя из-за санкций и иных ограничений

В пояснительной записке говорится, что при заключении специальных инвестиционных контрактов (СПИК 1.0) межведомственная комиссия может отказать в этом, если объем инвестиций за весь срок действия контракта, предусмотренный графиком инвестирования средств, меньше совокупного объема расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы России. Такие ограничения по соотношению объема инвестиций к объему полученных мер господдержки вступили в силу в июне 2018 года.

Однако с 2022 года большинство инвестиционных проектов, реализуемых на основании заключенных до 1 марта 2022 года СПИК 1.0, испытывают сложности в реализации, отмечается в записке. Они вызваны в том числе санкциями и нарушениями в цепочках поставок комплектующих, оборудования, материалов. В связи с этим предлагается не применять это правило к отдельным случаям внесения изменений в заключенные до 1 марта 2022 года СПИК 1.0, когда ‎в отсутствие внесенных изменений под угрозой может оказаться реализация всего инвестиционного проекта.

Также Минпромторг предлагает внести и другие изменения. Так, участником инвестконтракта не может стать иностранная компания, либо российское юрлицо, в уставном капитале которого доля иностранного участия превышает 50%.

Фото: pch.vector/ru.freepik.com

Артем Косенок

Таисия Кубрина

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