В AlphaRM назвали терапевтические группы с низкой долей российских производителей

В аналитической компании AlphaRM сообщили, в каких терапевтических группах минимальная доля препаратов отечественного производства. На фармрынке в целом, а также в рознице и госсегменте лидируют сердечно-сосудистые комбинации препаратов для мультитерапии.

Названы терапевтические группы с минимальной долей лекарственных средств отечественного производства. Такая информация следует из данных AlphaRM, которые аналитическая компания представила на конференции серии «PROекции Будущего» в Сочи.

Лидирующая группа EphMRA (2 уровень) на фармрынке в целом в 2023 году — «Сердечно-сосудистые комбинации препаратов для мультитерапии». В ней не представлены российские производители. Аналогичная ситуация складывается на розничном рынке и в государственном сегменте. К группе относятся комбинации амлодипина с различными препаратами, а также индапамин в комбинации с другими препаратами.

В рознице в группы с наименьшим присутствием российских производителей попали также антианемические препараты, лекарства для лечения щитовидной железы, половые гормоны, препараты для лечения акне.

В госсегменте среди групп, где не представлены российские производители, оказались препараты для лечения ожирения. К этим лекарствам, например, относится лираглутид. Также в этом сегменте отмечены прочие препараты для лечения дыхательной системы, нарушений опорно-двигательного аппарата (например, лекарства для лечения СМА), растворы перфузионные, растворы для диализа и др.

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Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik