Эксперт предложил ввести лицензирование для продавцов БАД

Для продавцов БАД нужно ввести лицензирование по аналогии с фармдеятельностью, считает гендиректор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко. Это помогло бы навести порядок на рынке биодобавок. При этом процедура лицензирования не должна быть излишне сложной.

На рынке БАД слишком много продавцов, которых сложно отследить и проконтролировать, считает генеральный директор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко. «Сегодня на этом рынке может торговать любой. За продавцами сложно уследить, их трудно проконтролировать», — сказал он в ходе XV конференции серии «PROекции будущего», которая 21 сентября прошла в Сочи, передает корреспондент «ФВ».

Черниченко предложил ввести лицензирование по аналогии с фармацевтической деятельностью. При этом он подчеркнул, что процедура лицензирования не должна быть излишне сложной и забюрократизированной.

С другой стороны, введение заградительных пошлин для БАД из недружественных стран или установление запрета на импортные биодобавки, которые обсуждались некоторое время назад, по мнению эксперта, не помогут избавить рынок от некачественной продукции.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева

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