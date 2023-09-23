Опрос: 21% россиян верят в пользу гомеопатии

Исследование проходило среди экономически активного населения страны старше 18 лет в 375 населенных пунктах всех округов России с 19 по 21 сентября.

Опрос показал, что число россиян, доверяющих гомеопатическим препаратам, после пандемии коронавирусной инфекции практически не изменилось: 21% в этом году против 20% в 2019 году. Каждый третий респондент ответить затруднился.

В пользу гомеопатии верят 17% мужчин, 12% респондентов младше 34 лет и окончившие колледж или техникум (29%). Количество доверяющих гомеопатии врачей за четыре года почти не изменилось: 19% сегодня и 20% в 2019 году.

В начале августа 2023 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян об их отношении к народной медицине. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи жителей страны. Оказалось, что 6% опрошенных верят исключительно в народную медицину, а 40% колеблются, считая, что в некоторых случаях народная медицина эффективнее.

Выяснилось также, что в 71% случаев практика обращения к различным методам народной медицины распространена. Чаще всего россияне прибегают к лечению травами (38%), еще 15% заявили, что практиковали иглоукалывание, а 13% – гомеопатию.