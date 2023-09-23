На лекарственное обеспечение в бюджет заложили 1 трлн рублей

Правительство заложило в проект бюджета на 2024—2026 годы деньги на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. На эти цели направят 1 трлн руб.

На лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан направят 1 трлн руб. Такую сумму заложило правительство в проекте федерального бюджета на 2024—2026 годы. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.

Сегодня, 22 сентября, в правительстве обсуждают проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Подготовка документа завершена. В 2024 году поступление доходов ожидается в объеме 35 трлн руб. После финального рассмотрения в парламент будет направлен проект федерального бюджета, а также прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других документов.

«В новом проекте бюджета, разработанном правительством, большое внимание уделяется выполнению социальных обязательств. Средства заложены для сферы здравоохранения, поддержки нуждающихся семей с детьми, а также повышения минимального размера оплаты труда», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

На национальные проекты в 2024 году будет выделено около 3 трлн руб. На поддержку промышленности гражданского назначения в бюджете предусмотрено более 2,7 трлн руб.

Фото: government.ru

Артем Косенок

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