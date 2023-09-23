Минэкономразвития предлагает продлить контрсанкционные меры на год

Контрсанкционные меры намерены продлить на год — до конца декабря 2024 года. В частности, будет перенесен срок действия норм, касающихся особенностей обращения лекарств.

Минэкономразвития предложило проект постановления, которым продлеваются контрсанкционные меры. Такой проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru. Ведомство намерено их продлить до 31 декабря 2024 года. Сейчас они действуют до конца 2023 года.

В частности, в сфере разрешительной и контрольно-надзорной деятельности продлены нормы, касающиеся особенностей обращения лекарств (п.28 ч.1 ст.18 Федерального закона № 46-ФЗ). Это необходимо, чтобы не допустить риск возникновения дефектуры лекарственных препаратов, медизделий, для своевременного обеспечения населения медицинской продукцией, говорится в пояснительной записке.

Также на 2024 год намерены продлить нормы, касающиеся сферы закупок для государственных и муниципальных нужд. Речь идет об изменении существенных условий контрактов по поставке лекарств при условии изменения объема закупки не более чем на 30% (ч.65.2 ст.112 Федерального закона № 44-ФЗ). Эта мера даст возможность вносить изменения в заключенные контракты в связи с существенным изменением условий их исполнения в условиях санкций, а также она необходима для эффективного расходования бюджетных средств, недопущения их излишних расходов и предупреждения рисков возникновения обстоятельств, при которых будет невозможно выполнить госконтракты.

Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik