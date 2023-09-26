Jardiance получил одобрение FDA на лечение хронической болезни почек

Препарат Jardiance (эмпаглифлозин) от Boehringer Ingelheim и Eli Lilly получил одобрение FDA на лечение хронической болезни почек (ХБП) у взрослых пациентов. Теперь показания к применению расширены: помимо лечения сердечной недостаточности и диабета второго типа, Jardiance будут назначать для минимизации риска госпитализации и смерти из-за сердечно-сосудистых катастроф и нарушений выделительной способности почек.

В ходе испытаний зафиксировано снижение относительного риска ухудшения состояния пациентов на 28% по сравнению с плацебо. В частности, в исследование EMPA-KIDNEY было включено 6609 взрослых пациентов с ХБП из восьми стран, в том числе лица с диабетом. Испытуемые получали Jardiance 10 мг либо плацебо один раз в день в дополнение к текущему стандартному лечению.

«Вслед за предыдущими показаниями к применению Jardiance при сердечной недостаточности и диабете второго типа данное разрешение FDA теперь предоставляет врачам, в том числе нефрологам, возможный вариант лечения взрослых людей с ХБП, подверженных риску прогрессирования заболевания», – заявили в Eli Lilly.

Ранее Jardiance был одобрен для лечения ХБП в ЕС. Европейская комиссия обосновала свое решение данными того же исследования EMPA-KIDNEY.

gxpnews