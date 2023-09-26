ВС: клинические рекомендации обязательны для выполнения клиниками

Верховный суд (ВС) РФ постановил, что клинические рекомендации (КР), хотя пока и не являются полноценными нормативными актами, фактически обязательны для выполнения медорганизациями. С такой трактовкой ВС отправил на пересмотр дело одной из пациенток, которой, по ее заявлениям, оказали некачественную медпомощь. Суды предыдущих инстанций, опираясь на результаты судмедэкспертизы, изначально не нашли отклонений от стандартов лечения и согласились с необязательным характером КР. Теперь это дело с учетом позиции ВС пересмотрят другие судьи.
Пациентка с острым аппендицитом, согласно материалам дела, в 2020 году была доставлена на скорой помощи в Клиническую больницу «РЖД-Медицина» Волгограда, однако там ее отказались принимать из-за отсутствия у поступившей флюорографии или КТ легких. Гражданку отправили на КТ в горбольницу №4, где ей отказали в проведении исследования «без объяснения причин». Скорая помощь вновь доставила пациентку в больницу РЖД, где ей снова указали на отсутствие результатов диагностики и направили в противотуберкулезный диспансер. Так так транспорт за пациенткой не приехал, рентген и экспресс-тест на COVID-19 ей сделали на месте.
Истица, подавая в суд на больницу РЖД и ГБ №4, указала, что ее необоснованно перенаправляли в различные учреждения и затягивали лечение, из-за чего у нее поднялось артериальное давление, «началось нервное расстройство», а острый аппендицит перешел в флегмонозную форму. В итоге пациентка оказалась на столе у хирурга только в 23 часа того же дня, таким образом, от момента вызова «скорой» до операции прошло около десяти часов.
Суды первой и апелляционной инстанций жалобу пациентки отклонили. По данным судмедэкспертизы, медпомощь оказывалась в полном объеме и здоровье пациентки от действий медиков не пострадало.
Согласно клиническим рекомендациям, как заметил Верховный суд (куда в итоге дошел иск), операцию при диагнозе «аппендицит» должны провести в течение двух часов, осмотр – в течение часа. Аргумент экспертной комиссии, проводившей экспертизу, о необязательном характере КР был отклонен, поскольку, согласно ч. 2 ст. 64 №323-ФЗ «Об охране здоровья», клинрекомендации «являются одной из основ формирования критериев оценки качества медпомощи». Решения предыдущих инстанций ВС отменил и направил дело на пересмотр в другом судейском составе.
Статус клинических рекомендаций в России менялся с годами: изначально документы создавались для помощи врачам в принятии решений, затем в них включили критерии качества медпомощи, на их основе стали производиться стандарты медпомощи и рассчитывать объем финансирования ОМС по определенному профилю. Фактически КР и содержащиеся в них критерии качества стали основой для аудита страховщиков ОМС и территориальных фондов. Эти же документы активно оцифровываются для создания ВИМИС.
При этом №323-ФЗ до сих пор не обязывал клиники строго соблюдать положения КР. Эти документы должны были стать обязательными с 2022 года, однако из-за того, что по многим нозологиям рекомендации не были выпущены вовремя, вступление нормы перенесли на 2024 год и ввели переходный режим.
Сейчас закон гласит, что медпомощь во всех регионах и клиниках оказывается «в соответствии» с Положением об организации оказания медицинской помощи, порядками оказания медпомощи, «с учетом» стандартов медпомощи и (полноценно – с 2024 года) «на основе» клинических рекомендаций.
Источник: Верховный суд РФ
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