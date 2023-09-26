ВС: клинические рекомендации обязательны для выполнения клиниками

Пациентка с острым аппендицитом, согласно материалам дела, в 2020 году была доставлена на скорой помощи в Клиническую больницу «РЖД-Медицина» Волгограда, однако там ее отказались принимать из-за отсутствия у поступившей флюорографии или КТ легких. Гражданку отправили на КТ в горбольницу №4, где ей отказали в проведении исследования «без объяснения причин». Скорая помощь вновь доставила пациентку в больницу РЖД, где ей снова указали на отсутствие результатов диагностики и направили в противотуберкулезный диспансер. Так так транспорт за пациенткой не приехал, рентген и экспресс-тест на COVID-19 ей сделали на месте.

Истица, подавая в суд на больницу РЖД и ГБ №4, указала, что ее необоснованно перенаправляли в различные учреждения и затягивали лечение, из-за чего у нее поднялось артериальное давление, «началось нервное расстройство», а острый аппендицит перешел в флегмонозную форму. В итоге пациентка оказалась на столе у хирурга только в 23 часа того же дня, таким образом, от момента вызова «скорой» до операции прошло около десяти часов.

Суды первой и апелляционной инстанций жалобу пациентки отклонили. По данным судмедэкспертизы, медпомощь оказывалась в полном объеме и здоровье пациентки от действий медиков не пострадало.

Согласно клиническим рекомендациям, как заметил Верховный суд (куда в итоге дошел иск), операцию при диагнозе «аппендицит» должны провести в течение двух часов, осмотр – в течение часа. Аргумент экспертной комиссии, проводившей экспертизу, о необязательном характере КР был отклонен, поскольку, согласно ч. 2 ст. 64 №323-ФЗ «Об охране здоровья», клинрекомендации «являются одной из основ формирования критериев оценки качества медпомощи». Решения предыдущих инстанций ВС отменил и направил дело на пересмотр в другом судейском составе.

Статус клинических рекомендаций в России менялся с годами: изначально документы создавались для помощи врачам в принятии решений, затем в них включили критерии качества медпомощи, на их основе стали производиться стандарты медпомощи и рассчитывать объем финансирования ОМС по определенному профилю. Фактически КР и содержащиеся в них критерии качества стали основой для аудита страховщиков ОМС и территориальных фондов. Эти же документы активно оцифровываются для создания ВИМИС.

При этом №323-ФЗ до сих пор не обязывал клиники строго соблюдать положения КР. Эти документы должны были стать обязательными с 2022 года, однако из-за того, что по многим нозологиям рекомендации не были выпущены вовремя, вступление нормы перенесли на 2024 год и ввели переходный режим.

Сейчас закон гласит, что медпомощь во всех регионах и клиниках оказывается «в соответствии» с Положением об организации оказания медицинской помощи, порядками оказания медпомощи, «с учетом» стандартов медпомощи и (полноценно – с 2024 года) «на основе» клинических рекомендаций.