СК: бывшая замглавы рязанского Минздрава получила взятки на сумму 57,5 млн рублей

По версии следствия, новые эпизоды дела относятся к периоду с 2011 по 2014 год и к 2020 году. В это время Ирина Петина якобы получила от руководителей двух неназванных компаний – рязанской и московской – незаконное денежное вознаграждение: 45 млн рублей и 12,5 млн рублей соответственно. За это, убеждены в СК, Петина помогла представителям этих компаний заключить государственные контракты на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области.

Эти эпизоды следователи объединили в одно производство с уголовным делом, «возбужденным по фактам получения должностными лицами органов власти взяток от руководителей коммерческих организаций» за похожие махинации – оказание помощи в заключении госконтрактов на поставку медтехники в клиники региона.

Дело в отношении Ирины Петиной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) региональный СК возбудил летом 2023 года. Как тогда заявляли в СК, Петина вместе с бывшим вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым получала вознаграждение за участие в незаконной схеме лоббирования интересов группы лиц при заключении госконтрактов на поставку медоборудования. Другие детали дела не раскрывались.

В июле 2023 года суд избрал для Петиной меру пресечения в виде заключения под стражу, ее отправили в СИЗО на два месяца. Позднее Рязанский областной суд отклонил апелляцию Петиной и оставил фигурантку под арестом. В начале сентября срок содержания экс-чиновницы под стражей был продлен. Греков тоже содержится в СИЗО.

Кроме того, суд «с целью возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету», наложил арест на имущество Ирины Петиной. Как уточнили в СК, на 20 млн рублей. Петина пыталась обжаловать решение об аресте имущества, но Рязанский областной суд в середине сентября оставил его в силе.

Ирина Петина занимала пост замминистра здравоохранения Рязанской области с 2011 по 2020 год. В этой должности она курировала работу отдела бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, планово-финансового отдела. Губернатор Рязанской области Николай Любимов в июне 2020 года назначил Петину на пост представителя региона в Совете Федерации, спустя два года ее полномочия истекли и больше не продлевались.

В августе 2023 года в Рязанской области также возбуждены уголовные дела в отношении бывшего руководителя неназванной компании и экс-сотрудницы регионального Минздрава. Им повторно инкриминируют различные части статьи 200.5 УК РФ (незаконная передача и получение сотрудником контрактной службы денежных средств в крупном размере), а также другие эпизоды, связанные с закупками медоборудования.