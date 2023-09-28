«Фармстандарт», Sanofi и «Фармимэкс» поставят ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги трех аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии, «Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа) для лечения болезни Помпе и «Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза первого типа. Других желающих участвовать в аукционах не нашлось, поэтому контракты с компаниями будут заключены по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее конкурсная комиссия центра определила компании «Ланцет», «Ирвин 2», «Фармимэкс» и «Редфарм» поставщиками семи ЛП для фонда.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|100,00 мл
|868 233,05
|86 823 305,00
|АО «Фармстандарт»
|2
|Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг
|241 250,00 мг действующего вещества
|1004,99
|242 453 837,50
|АО «Санофи Россия»
|3
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|43 200,00 капс. (шт.)
|15 950,00
|689 040 000,00
|АО «Фармимэкс»