ГК «Фармасинтез» и администрация Братска подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Johnson & Johnson получила регистрационное удостоверение на ЛП «Балверса» » «Фармстандарт», Sanofi и «Фармимэкс» поставят ЛП для «Круга добра» Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги трех аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии, «Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа) для лечения болезни Помпе и «Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза первого типа. Других желающих участвовать в аукционах не нашлось, поэтому контракты с компаниями будут заключены по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru. Ранее конкурсная комиссия центра определила компании «Ланцет», «Ирвин 2», «Фармимэкс» и «Редфарм» поставщиками семи ЛП для фонда. № МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 100,00 мл 868 233,05 86 823 305,00 АО «Фармстандарт» 2 Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг 241 250,00 мг действующего вещества 1004,99 242 453 837,50 АО «Санофи Россия» 3 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 43 200,00 капс. (шт.) 15 950,00 689 040 000,00 АО «Фармимэкс» gxpnews