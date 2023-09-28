ГК «Фармасинтез» и администрация Братска подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

22 сентября в рамках Братского экономического форума состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Братска и ООО «БратскХимСинтез».

В торжественной церемонии приняли участие мэр Братска Сергей Серебренников и генеральный директор ООО «БратскХимСинтез» Иван Драцкий.

Согласно подписанному соглашению, «БратскХимСинтез» будет содействовать реализации на территории Братска социальных городских проектов, программ и мероприятий, а также взаимодействовать с регионом по вопросам социально-экономического развития.

«Инициативы, способствующие социально-экономическому развитию области, всегда были приоритетными для компании. „БратскХимСинтез” уже финансирует стипендиальную программу для талантливых спортсменов города, среди которых дзюдоистка Алеся Кузнецова. Надеемся, что подписанное соглашение позволит и дальше развивать поддержку молодым подающим надежды спортсменам», – отметил Иван Драцкий.

ООО «БратскХимСинтез» – завод ГК «Фармасинтез», осуществляющий производство активных фармацевтических субстанций (АФС). На сегодняшний день мощность завода составляет 120 тонн АФС в год.

gxpnews