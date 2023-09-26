В России заболеваемость COVID-19 выросла на 22,3% за неделю

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Также, по мнению эксперта, заболеваемость COVID-19 сложно прогнозировать из-за появления новых штаммов.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 74 регионах. По данным штаба, за неделю выздоровели 10 327 человек, что на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей, 24 человека умерли за этот период.

«Сейчас огромное количество факторов: уже все болели по второму, третьему, четвертому разу, почти все привитые, поэтому прогнозировать, как будут складываться вместе эти два фактора, – падение коллективного иммунитета, а он со временем угасает. И то, что вирус немного отличается генетически, как это сыграет вместе, невозможно предсказать», – сказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на форуме OpenBio 2023 в Новосибирске.

Он добавил, что существующие вакцины, вероятно, не будут защищать от заражения новыми вариантами вируса. «Даже [штамм коронавируса] омикрон в значительной степени устойчив, то есть вакцина защищала от тяжелых случаев тех, кто хотя бы один раз привился, но от заболевания омикроном вакцина практически не защищала. Тем более она вряд ли будет защищать от заражения следующими штаммами», – сказал он.