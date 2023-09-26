ВСП: 36% пациентов с ССЗ не получают льготные лекарства

По данным ВСП, в текущем году пациенты с ССЗ испытывают меньше проблем с доступностью медицинской помощи и терапии, чем в 2022 году, но показатели по-прежнему не вернулись на уровень 2021 года. Исследование ВСП и Центра гуманитарных технологий проходило с 19 июня по 10 июля среди 1 014 пациентов из 78 регионов, среди них было 226 человек, которые за последние два года перенесли инфаркт миокарда. Также было проведено 20 экспертных интервью с кардиологами из восьми регионов РФ с опытом работы в поликлинике более двух лет.

Согласно результатам исследования, две трети опрошенных пациентов видят улучшения в системе медицинской помощи при ССЗ за 2023 год, остальные улучшений не увидели. В 2022 году так говорили 45,5% респондентов, в 2021 году – 19,6%.

С отсутствием льготных препаратов в аптеках в этом году столкнулись 42,5% участников опроса (в 2022 году – 56,2%, в 2021 году – 26,5%). В связи с трудностями при получении рецепта в 2023 году 53% пациентов с ССЗ покупали препараты самостоятельно (в 2022 году столько же, в 2021 году – 32,6%).

Чаще всего опрошенные жалуются на ожидание приема кардиолога больше 14 дней. Об этом сообщают 60% респондентов – столько же человек обратили на это внимание в 2022 году, в 2021 году показатель был меньше (39%). Почти половина пациентов с ССЗ обратили внимание на отсутствие кардиолога в поликлинике – 43,5% против 52,4% в прошлом году.

Жалуются на длительность очереди на диагностику (ЭКГ, ЭХО, анализы) все больше россиян: в 2021 году с проблемой столкнулись 28,4% респондентов, в 2022 году – 36,4%, в 2023 году – 40,8%. Есть и проблемы с ожиданием скорой помощи свыше 20 минут при наличии симптомов острого ССЗ – в 2023 году об этом говорят 36,6% (в 2021-м на фоне пандемии COVID-19 показатель был 29,5%). О невозможности пройти лечение в стационаре говорит около четверти опрошенных, уровень обращений пациентов с ССЗ в частные клиники достигает 45,4%.

В Минздраве указывают, что с 2021 по 2023 год прослеживается тенденция к увеличению количества пациентов, получающих препараты по федеральному проекту бесплатно. В 2021 году льготные лекарства получали 673 тысячи пациентов, в 2022 году – 824 тысячи, а в 2023 году – 754 тысячи (по состоянию на 1 сентября). В ведомстве отмечают, что проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» продолжает расширяться, что благоприятно скажется на достижении целей по снижению смертности от ССЗ.

Согласно федпроекту, на получение льготных лекарств могут рассчитывать пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование и другое. Они получают препараты в течение двух лет с даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства.