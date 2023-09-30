Комбинированная терапия рака крови от AbbVie провалилась на поздней стадии КИ

AbbVie сообщила, что поздняя стадия исследования ее экспериментальной комбинированной терапии для лечения одной из форм рака крови не смогла существенно повысить выживаемость пациентов без ухудшения течения заболевания.

Комбинация Venclyxto от AbbVie и стероида дексаметазона тестировалась на пациентах с типом рецидивирующей множественной миеломы, которые ранее получали два или более курса лечения. Терапия улучшила средний период выживаемости без прогрессирования заболевания до 9,9 месяца по сравнению с 5,8 месяца для комбинации Bristol-Myers Squibb Pomalyst и дексаметазона, но результаты не были статистически значимыми.