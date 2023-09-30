ФАС согласовала цены на ЛП для лечения орфанной болезни Фабри

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную цену на российский препарат для лечения орфанной болезни Фабри в размере 110 980 рублей за флакон для приготовления раствора в дозировке 35 мг при зарегистрированной цене на референтный препарат в размере 184 966 рублей.

«Согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», – сообщила ФАС. Как указало ведомство, согласованные предельные отпускные цены ниже зарегистрированных на референтный лекарственный препарат иностранного производства «Фабразим» на 40%.