Правительство сократит расходы федбюджета по нацпроекту «Здравоохранение»

Таковы данные пояснительной записки к проекту бюджета, внесенного 29 сентября. Общий бюджет раздела «Здравоохранение» в 2024 году составит 1,62 трлн рублей (0,9% от ВВП и 4,4% в общих расходах федбюджета), тогда как в текущем году ожидается исполнение на 1,569 трлн рублей, а плановое значение этого года – 1,511 трлн рублей (5,3% от всех расходов).

Расходы по нацпроекту «Здравоохранение» по сравнению с плановым показателем 2023 года сократятся на 18,7 млрд рублей, или 6%. Секвестр коснется основных федеральных проектов – на федпроект «Борьба с онкозаболеваниями» потратят 147,4 млрд вместо заложенных в 2023-м 152,1 млрд рублей, бюджет на федпроект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» сократится сразу на 12,7% – до 20,3 млрд рублей, «Модернизация первичного звена» – на 8,3 млрд рублей, до 81,6 млрд рублей. Значимое снижение зафиксировано по проектам «Развитие сети НМИЦ», «Создание ЕГИСЗ» и другим.

Уменьшение бюджетов произошло по ряду факторов. Меньше средств будет направлено на переоборудование сосудистых центров (-2,3 млрд рублей), обеспечение профилактики развития ССЗ у пациентов под диспансерным наблюдением (-626,7 млн рублей), переоснащение онкологических отделений (-900 млн рублей), формирование сети НМИЦ (-1,1 млрд рублей), создание единого цифрового контура (-607,8 млн рублей).

Проект «Борьба с сахарным диабетом», стартовавший в 2023 году, потребует, согласно проекту, 9 млрд рублей вместо ранее заложенных 10 млрд рублей.

Объем госпрограммы «Развитие здравоохранения» увеличится в целом на 8% – в денежном выражении на нее уйдет 1,329 трлн рублей. Больше средств потребуется на входящий в госпрограмму расширенный неонатальный скрининг. Почти на 50% больше средств направят на «Развитие инфраструктуры здравоохранения» (35,2 млрд рублей).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на недавнем заседании правительства прокомментировал федбюджет так: «Работа над главным финансовым документом страны шла на фоне очередного усиления глобальных дисбалансов», и, несмотря на это, в правительстве «постарались принять выверенные и оптимальные решения». «Хочу сказать, что ни одно из них не осталось без соответствующего финансового обеспечения», – подчеркнул Мишустин.

Спустя несколько дней министр финансов Антон Силуанов конкретизировал, что основной упор в бюджете на 2024 год делается на военных расходах, но заверил, что «никакого урезания в бюджете нет, никакого секвестра нет». Так он ответил на вопрос главы бюджетного комитета Думы Андрея Макарова о сокращении бюджета по ряду направлений. «То, что вы называете секвестром, так это, может быть, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи и приоритеты», – парировал Силуанов.

В Госдуму также внесен проект бюджета ФФОМС на 2024 год. Его параметры, наоборот, заметно увеличены. Рост субвенции регионам на оказание медпомощи составил 13,6% год к году, что побило рекорд 2022-2023 годов, когда был зафиксирован рост в 11,6%.