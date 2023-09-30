Депутат Госдумы: за 7 месяцев «пилота» по онлайн-продаже рецептурных лекарств доставлено 147 заказов

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств запущен в марте 2023 года и должен продлиться до 1 марта 2026 года, в нем участвуют 26 аптечных организаций. В перечне лекарственных средств, участвующих в «пилоте», – 904 МНН, в том числе препараты для терапии ВИЧ-инфекции, гепатита C, сахарного диабета, а также для лечения онкологических, онкогематологических и других заболеваний. Эксперимент распространяется на три региона – Москву, Московскую и Белгородскую области.

За семь месяцев проекта в этих регионах доставлено 71, 63 и 13 заказов соответственно, уточнил Айрат Фаррахов со ссылкой на информацию Минздрава. Публично ведомство такую статистику не приводило и не подтверждало, Vademecum направил запрос в министерство.

Айрат Фаррахов не согласен, что Минздрав выпустил все необходимые для реализации «пилота» нормативно-правовые акты. По мнению депутата, рабочая группа несправедливо игнорирует множество возможностей по развитию проекта в сфере e-commerce. Фаррахов заметил, что среди иных причин низкой эффективности проекта не может быть отсутствие интереса потенциальных потребителей, потому что показатели интернет-продаж лекарственных средств показывают стабильный рост.

Среди решений проблемы, предложенных Фарраховым, – упростить процедуру заказа (рецепт в системе выписан по МНН, а пациент ищет торговое наименование), добавить в перечень льготные препараты, унифицировать условия участия во всех регионах. Кроме того, считает депутат, эксперименту не хватает нормативного регулирования, что тормозит внедрение проекта.

Фаррахов уверен, что это системный проект. Депутат считает, что в итоге эксперимент должен показать положительные результаты – оказать прямой эффект на рост доступности препаратов среди маломобильных граждан и увеличение объема продаж, благодаря чему проект можно будет масштабировать на все субъекты. За последние два года в России стало на 5 тысяч аптек больше, то есть спрос растет, а дистанционные продажи помогут еще больше увеличить спрос при сохранении цены.

Правительство РФ одобрило эксперимент в конце декабря 2022 года. Согласно утвержденным критериям, к онлайн-продаже запретили препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества, радиофармпрепараты и иммунобиологические препараты. Также в перечень не вошли лекарства, которые должны храниться при температуре ниже 15°С, препараты с объемной долей этилового спирта более 25% и лекарства, изготовленные производственными аптеками. Эксперимент не распространяется и на средства, подлежащие предметно-количественному учету: анаболические стероиды, антипсихотические средства, анксиолитики, антидепрессанты, снотворные и седативные средства и лекарства, применяемые для прерывания беременности.

Согласно поправкам к 61-ФЗ, ответственным за реализацию «пилота» назначен Минздрав, эксперимент проводится на добровольной основе в трех регионах, его участниками могут стать как аптечные сети, так и медучреждения, имеющие свои сайты или договоры с маркетплейсами, а также располагающие возможностями для доставки медикаментов с соблюдением необходимого температурного режима, например, в термобоксах.

В сентябре 2023 года Минздрав получил еще одно предложение по упрощенной реализации рецептурных препаратов. Рабочая группа по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы предложила ведомству рассмотреть вопрос о продаже рецептурных препаратов через вендинговые автоматы. Такое решение, по мнению авторов инициативы, поможет жителям отдаленных регионов, где отсутствуют аптеки, получать необходимые лекарства. Представители фармотрасли скептически настроены к предложению – они считают, что продавать препараты должен фармацевт, который «защитит человека от возможных ошибок и даст правильную консультацию».

Фото: Телеграм-канал Айрата Фаттахова

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