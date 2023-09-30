Правительство скорректировало требования к промышленным кластерам

Правительство расширило параметры программы поддержки промышленных кластеров. Теперь их участниками смогут стать организации, которые специализируются ‎на оказании производственных услуг, в том числе высокотехнологичных.

Предприятия, которые специализируются на оказании производственных услуг, в том числе высокотехнологичных, смогут стать участниками промышленных кластеров и рассчитывать на господдержку. Соответствующее постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в правительстве.

Такое решение позволит поддержать сервисные компании, которые обеспечивают стабильность производственного процесса, отвечают за обслуживание и ремонт оборудования, доставляют материалы, предоставляют услуги по проектированию и разработке новых продуктов и технологий, а также по обработке и переработке сырья.

Кроме того документ смягчил ряд требований для участников промышленных кластеров, претендующих на получение господдержки. В частности, для предприятий, которые выпускают импортозамещающую продукцию, снимается обязанность по ведению раздельного учета зарплаты работников, задействованных в реализации импортозамещающих проектов. Кроме того, сокращен перечень документов, которые предоставляют специализированные организации кластеров для подтверждения соответствия требованиям.

В правительстве отметили, что сейчас в России насчитывается более 50 промышленных кластеров, которые объединяют около 640 предприятий-участников. Для участников таких кластеров предусмотрен комплекс мер поддержки, включающий льготные кредиты, субсидии на покупку стартовых партий продукции, льготы по страховым взносам, упрощение налогового и таможенного контроля.

С предложением обновить требования к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров выступили в июне в Минпромторге. Ведомство разместило соответствующий документ для общественного обсуждения.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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