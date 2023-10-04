В августе аптечные продажи выросли на 10% в деньгах

В августе 2023 года аптеки продали 615 млн упаковок аптечных товаров на 155 млрд руб. Из них 415 млн упаковок — это лекарства, на сумму 119 млрд руб. По сравнению с августом 2022 года на лекарства население потратило больше на 12%. Натуральное потребление препаратов снизилось на 1%. Из всего ассортимента натуральные продажи увеличились только у БАД — относительно августа прошлого года рост этой категории составил 5% в упаковках.

В январе—августе 2023 года продажи всего аптечного ассортимента — лекарств, БАД, прочего ассортимента — составили 1,2 трлн руб., по сравнению с аналогичным периодом 2022 года это больше на 5,7%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Всего продано 4,9 млрд упаковок всех аптечных товаров, что на 0,6% больше, чем за восемь месяцев 2022 года.

Динамика продаж за восемь месяцев

Лекарства занимают основную часть аптечного ассортимента — по итогам января—августа 2023 года из аптек было реализовано 3,3 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 901 млрд руб. Второе место по стоимостному объему аптечного рынка занимает прочий ассортимент — 1,3 млрд упаковок на 200 млрд руб., на третьем месте БАД — 315 млн упаковок на сумму 84 млрд руб.

Продажи биодобавок продолжают расти быстрее остального ассортимента. По сравнению с январем—августом 2022 года динамика БАД составила +16,3% в рублях и +5,6% в упаковках. Рост лекарств составил 5,7% в денежном и 1,8% в натуральном выражении. Потребление прочего ассортимента снизилось в упаковках на 3,5%, но увеличилось в рублях на 1,8%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Динамика продаж лекарств

В летние месяцы традиционно продажи лекарств снижаются. Однако в августе текущего года, как и в прошлом году, наблюдается рост аптечного рынка. В целом по стране аптечные продажи в августе увеличились по сравнению с июлем на 12% в деньгах и на 9% в упаковках.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Популярные лекарства

Первенство среди лидирующих терапевтических групп (2-й уровень EphMRA) у ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). На эти препараты, используемые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, посетители аптек потратили в августе 7,3 млрд руб., что на 41% больше по сравнению с августом прошлого года. В упаковках продажи ингибиторов АПФ также существенно выросли (+23%). Среди брендов ингибиторов АПФ на первом месте по объему продаж в рублях «Эдарби» компании Stada. Продажи этого бренда выросли в августе на 71% в деньгах и на 61% в упаковках относительно августа прошлого года.

На втором месте среди терапевтических групп — противовоспалительные и противоревматические лекарства. На них пациенты потратили 5,7 млрд руб., что больше на 18% по сравнению с августом 2022 года. В рублях лидирует бренд «Нурофен» производителя Reckitt Benckiser. Рост рынка «Нурофена» по отношению к августу 2022 года составил +29% в рублях и +11% в упаковках.

На третьем месте среди групп препаратов — половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами системного действия. Покупатели приобрели таких препаратов на сумму 4,8 млрд руб., что на 25% больше по сравнению с августом прошлого года. В упаковках рост +15%. Первенство в данной группе у бренда «Фемостон» компании Abbott — рост рынка +19% в рублях и +23% в упаковках.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В августе максимальные затраты посетителей аптек были направлены на покупку лекарств с действующим веществом нимесулид. Почти 1,6 млрд руб. в августе текущего года было затрачено на покупку средств с нимесулидом. В январе—августе насчитывалось 23 бренда с данным МНН.

Ксилометазолин в августе прошлого года был в лидерах, а теперь опустился на второе место рейтинга МНН. На лекарство с этим действующим веществом было израсходовано 1,55 млрд руб. в августе 2023 года.

Лекарства с МНН диосмин+гесперидин поднялись на третье место с четвертого с приростом +21% в рублях — на эти препараты было затрачено 1,5 млрд руб.

ТОР5 МНН в аптечном рынке лекарственных препаратов в августе 2023 года в стоимостном выражении Рейтинг МНН Количество брендов в январе-августе 2023 года Объем продаж в стоимостном выражении, млрд руб. Динамика продаж в стоимостном выражении, август 2023 /август 2022, % Август 2022 Август 2023 1 Нимесулид 23 1,3 1,6 15,5 2 Ксилометазолин 22 1,6 1,6 -2,6 3 Диосмин+Гесперидин 17 1,3 1,5 21,5 4 Ибупрофен 22 1,3 1,5 15,6 5 Ривароксабан 1 1,0 1,4 46,5 AlphaRM, расчеты «ФВ»

Среди брендов в августе лидирует антикоагулянт «Ксарелто» (МНН ривароксабан) от компании Bayer, причем относительно прошлогоднего августа у препарата значительная динамика в рублях (+46,5%). В прошлом году в этот месяц «Ксарелто» занимал вторую строчку, его опережал другой антикоагулянт «Эликвис» (МНН апиксабан) от Pfizer. По итогам августа текущего года «Эликвис» спустился на второе место, при этом продажи его выросли на 30,6% в рублях. Третью позицию занимает жаропонижающий и обезболивающий препарат «Нурофен» (МНН ибупрофен и его комбинации) с приростом 28,3%. Венотоник «Детралекс» от Servier и обезболивающее средство «Пенталгин» от «Отисифарм» занимают третью и четвертую строчку с приростами 20,9% и 12,7% соответственно.