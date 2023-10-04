Депутат Нифантьев назвал условия возврата к рассмотрению вопроса об ограничении бонусов

Регулирование фармацевтической отрасли не стоит номером один в повестке Комитета Госдумы по охране здоровья. Но депутаты могут вернуться к этому вопросу, если получат сигналы от производителей. Об этом заявил заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Евгений Нифантьев.

Фармацевтический рынок работал как единый механизм в период пандемии COVID-19 и начала СВО, спекуляций на рынке не было. Об этом заявил Евгений Нифантьев в ходе аптечного саммита «Новая аптечная реальность в России и СНГ» в Москве, передает корреспондент «ФВ».

По словам депутата, реформирования аптечного рынка, в частности рассмотрения инициатив об ограничении маркетинговых бонусов, ограничении долей аптечных организаций в регионах, а также пересмотра сроков оплаты за поставку лекарств в аптеки в ближайшей перспективе не предвидится.

Однако Нифантьев назвал условия, при которых возможно возвращение к обсуждению этих инициатив.

Если регуляторы будут получать от производителей сигналы об ухудшении взаимоотношений, о падении своей прибыли и аргументировать это письмами и документами, тогда государство может вернуться к обсуждению законопроекта по регулированию фармотрасли.

«Могут вернуться к ограничению бонусов, если отдельные участники рынка, основываясь на своей доле рынка или своих каких-то больших амбициях, будут предъявлять к производителям излишние требования. Приходить и выкручивать руки», — предупредил Нифантьев.

Если игроки рынка продолжат вести себя адекватно, этот вопрос в ближайшее время в повестке Госдумы стоять не будет, добавил он.

Ранее его коллега, депутат ГД Александр Петров также заявил, что глобального нового закона, регулирующего аптечную деятельность, ждать не стоит. Сейчас Госдума не готовит никаких серьезных изменений в этой сфере. Законопроект о регулировании маркетинговых бонусов пока снят с повестки дня, отмечал он. Возможно, после выборов президента появятся какие-то инициативы, дал понять Петров. Потому что есть многое в фармацевтической сфере, что не устраивает депутатский состав, включая монополизацию рынка и отсутствие единого регулирующего органа наподобие аптечного управления.

Фото: Елена Калиновская

Оксана Григорьева

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