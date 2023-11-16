«Р-Фарм» выводит на рынок микрожидкостные чипы для сортировки сперматозоидов

На компетенции будущего эмбриона потенциально влияет качество половых клеток – гамет, поэтому в современной эмбриологической лаборатории селекция гамет является ключевой задачей. Микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus, Fertile Ultimate позволяют отбирать лучшие по физиологическим характеристикам сперматозоиды в условиях, максимально приближенных к естественным. При использовании микрожидкостных чипов исключаются этапы подготовки спермы, способные повредить живую клетку, например, центрифугирование, что позитивно сказывается на компетенциях будущих эмбрионов и позволяет увеличить результативность цикла вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

«Мужское бесплодие – медицинская проблема, ничуть не меньшая, чем женское. Регулярно публикуемая статистика свидетельствует, что число случаев мужского бесплодия неуклонно растет. Сейчас мужской фактор является причиной бесплодия в паре уже в 50% случаев. Регистрация в России микрожидкостных чипов даст возможность специалистам использовать инновационную методику, чтобы помочь парам с мужским фактором бесплодия получить долгожданную беременность», – поясняет Елена Опанасюк, директор департамента «Женское здоровье» ГК «Р-Фарм».

«Компания Koek Biotechnology с гордостью объявляет о сотрудничестве с «Р-Фарм» и регистрации микрожидкостных чипов для сортировки сперматозоидов Fertile в Российской Федерации. Эти чипы успешно применяются в Турции с 2013 года для внутриматочной инсеминации, их эффективность подтверждается улучшением клинических показателей, показателей беременности и повышением частоты благополучного исхода родов. Использование микрожидкостных чипов для сортировки сперматозоидов открывает новые возможности в области репродуктивного здоровья, способствующие положительным исходам лечения бесплодия», – заявил генеральный директор Koek Biotechnology Сельчук Килину.

О чипах для микрожидкостной сортировки сперматозоидов

Микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus, Fertile Ultimate – инновация на рынке ВРТ, не имеющая аналогов. Она позволяет подготовить сперму за более короткое время простым и удобным способом, требующим гораздо меньше лабораторных процедур в сравнении с другими методами подготовки спермы, снизить уровень ДНК-фрагментации.

Микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus, Fertile Ultimate изготовлены из биосовместимых материалов и разработаны для обеспечения максимальной эргономичности, безопасности работы и удобства использования.

Микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus, Fertile Ultimate могут быть использованы не только для подготовки спермы к процедурам ВРТ в эмбриологической лаборатории клиники ЭКО, но и в клинико-диагностической лаборатории для подготовки спермы к внутриматочной инсеминации. Микрожидкостный чип Fertile Ultimate объемом 3 мл будет полезен в случаях, когда концентрация сперматозоидов у пациента низкая и требуется больше биоматериала.