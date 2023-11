Артем Осипов ушел с должности министра здравоохранения Владимирской области Bayer отозвала с рынка ЛП от фолликулярной лимфомы из-за его неэффективности » «Р-Фарм» выводит на рынок микрожидкостные чипы для сортировки сперматозоидов Группа компаний «Р-Фарм» получила регистрационное удостоверение (РЗН 2023/21148 от 22.09.2023) на микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus и Fertile Ultimate. Это стерильные изделия для однократного использования, принцип действия которых заключается в разделении сперматозоидов по их подвижности в микросреде. Проект реализуется в рамках соглашения с турецкой биотехнологической компанией Koek Biotechnology. На компетенции будущего эмбриона потенциально влияет качество половых клеток – гамет, поэтому в современной эмбриологической лаборатории селекция гамет является ключевой задачей. Микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus, Fertile Ultimate позволяют отбирать лучшие по физиологическим характеристикам сперматозоиды в условиях, максимально приближенных к естественным. При использовании микрожидкостных чипов исключаются этапы подготовки спермы, способные повредить живую клетку, например, центрифугирование, что позитивно сказывается на компетенциях будущих эмбрионов и позволяет увеличить результативность цикла вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). «Мужское бесплодие – медицинская проблема, ничуть не меньшая, чем женское. Регулярно публикуемая статистика свидетельствует, что число случаев мужского бесплодия неуклонно растет. Сейчас мужской фактор является причиной бесплодия в паре уже в 50% случаев. Регистрация в России микрожидкостных чипов даст возможность специалистам использовать инновационную методику, чтобы помочь парам с мужским фактором бесплодия получить долгожданную беременность», – поясняет Елена Опанасюк, директор департамента «Женское здоровье» ГК «Р-Фарм». «Компания Koek Biotechnology с гордостью объявляет о сотрудничестве с «Р-Фарм» и регистрации микрожидкостных чипов для сортировки сперматозоидов Fertile в Российской Федерации. Эти чипы успешно применяются в Турции с 2013 года для внутриматочной инсеминации, их эффективность подтверждается улучшением клинических показателей, показателей беременности и повышением частоты благополучного исхода родов. Использование микрожидкостных чипов для сортировки сперматозоидов открывает новые возможности в области репродуктивного здоровья, способствующие положительным исходам лечения бесплодия», – заявил генеральный директор Koek Biotechnology Сельчук Килину. О чипах для микрожидкостной сортировки сперматозоидов Микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus, Fertile Ultimate – инновация на рынке ВРТ, не имеющая аналогов. Она позволяет подготовить сперму за более короткое время простым и удобным способом, требующим гораздо меньше лабораторных процедур в сравнении с другими методами подготовки спермы, снизить уровень ДНК-фрагментации. Микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus, Fertile Ultimate изготовлены из биосовместимых материалов и разработаны для обеспечения максимальной эргономичности, безопасности работы и удобства использования. Микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus, Fertile Ultimate могут быть использованы не только для подготовки спермы к процедурам ВРТ в эмбриологической лаборатории клиники ЭКО, но и в клинико-диагностической лаборатории для подготовки спермы к внутриматочной инсеминации. Микрожидкостный чип Fertile Ultimate объемом 3 мл будет полезен в случаях, когда концентрация сперматозоидов у пациента низкая и требуется больше биоматериала. Источник: «Р-Фарм»

Фото: r-pharm.com vademec