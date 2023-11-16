Артем Осипов ушел с должности министра здравоохранения Владимирской области

Причины понижения Осипова в должности не называются. По данным местных СМИ, на посту замглавы Минздрава он будет курировать направление «педиатрия».

Валерий Янин родился в 1962 году в Пензенской области. В 1986 году окончил Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова (сейчас Самарский ГМУ) по специальности «лечебное дело», в 2007 году завершил обучение в Академии труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция».

Янин в 2012 году получил диплом по специальности «менеджмент» в РАНХиГС при Президенте РФ. С 1991 по 2020 год трудился в Мытищинской ГКБ в Московской области, также работал в медучреждениях Самары и Пензы. В апреле 2021 года стал главным врачом Александровской районной больницы.

Артем Осипов назначен и. о. руководителя Департамента здравоохранения Владимирской области в ноябре 2021 года, когда занимавший указанную должность Константин Баранов перешел на пост врио вице-губернатора региона по социальной политике. Осипова утвердили в должности в июне 2022 года, а в 2023 году ведомство было переименовано в Министерство здравоохранения.

В сентябре 2023 года региональная прокуратура привлекла Осипова к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). По данным прокуроров, ведомство проигнорировало некоторые вопросы и не дало ответы по существу организации «Общество защиты прав потребителей «Народный контроль», которая направила свое обращение в Минздрав. Тогда Артема Осипова оштрафовали, размер штрафа не раскрывается.