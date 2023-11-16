СМИ сообщили об обысках у крупнейших производителей медицинского спирта

ФСБ провела обыски и выемку документов у производителей медицинского спирта в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, рассказал РБК источник. Речь идет о компаниях АО «Брынцалов — А», ООО «Росбио» и АО «Флора Кавказа». ФСБ и ФНС выявили схемы вывода медицинского спирта в нелегальный оборот.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) провели расследование, выявив схемы незаконного вывода этилового спирта без уплаты акциза. Согласно информации, полученной из источника, близкого к ФНС, более 40% легально произведенного медицинского спирта попало в теневой сектор экономики с 2020 года.

Проверка показала, что с 2020 года объем задекларированного производства спирта для медицинского и парфюмерно-косметического использования составил 47,1 млн дал. Из этого объема 18,1 млн дал пришлось на медицинский спирт, а 29 млн дал на пищевой спирт.

Согласно одной схеме, «технические» компании, у которых даже не было помещений, закупали в канистрах спиртосодержащие лекарственные средства (фактически чистый спирт с концентрацией в диапазоне 70—95%). В дальнейшем движение товара прекращалось, на бумагах спирт оставался на балансе, но фактически выводился в нелегальный оборот.

Вторая схема связана с использованием спирта для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. Компании с признаками «технических» завышали на бумаге объемы своего производства. Фактически в производстве использовали только часть купленного спирта, остальная часть также поступала в незаконный оборот.

За этот период нелегально могли быть выведены 11,4 млн дал из задекларированных объемов, включая 7,6 млн дал медицинского спирта и 3,8 млн дал пищевого спирта.

«Задача анализа — обеление всей отрасли. Налоговый контроль, основанный на риск-ориентированном подходе, позволяет на основании данных и информационных ресурсов, которые есть у ФНС, анализировать и дистанционно выявлять схемы незаконной минимизации налогов», — подтвердили РБК в ФНС проведение анализа алкогольного рынка, в том числе производителей спирта, в рамках проекта по реализации отраслевого подхода к выявлению рисков.

Также стало известно, что сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов в крупных компаниях — производителях медицинского спирта, пишет РБК со ссылкой на источник. Речь идет о производителях в АО «Брынцалов — А», ООО «Росбио» и АО «Флора Кавказа», а также об оптовых компаниях, названия которых не называются.

Оперативные мероприятия проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Тульской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия (Алания) и других регионах. Об их результатах пока не сообщалось.

В июле этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт, который производится в том числе для нужд медицинской и парфюмерно-косметической отраслей. В начале октября в Минфине сообщили, что ведомство согласно обложить акцизом весь этанол, который производится в стране. У министерства нет разногласий по этому вопросу с Минздравом. Но при этом, по мнению Минфина, такая мера не должна привести к росту цен на лекарственные средства со спиртовой основой. Вопрос сейчас состоит в том, как и кому компенсировать убытки от введения акциза. Решение подготовят в нынешнем году.

Минфин и Минздрав рассматривают три варианта компенсации при введении акциза на спирт. Об этом рассказал первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Сколько именно денег понадобится заложить на эти цели в бюджет, пока неизвестно. Акциз могут ввести в 2024 году.

АФПЕАЭС выступила против введения акциза на этиловый спирт. По мнению компаний, это не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, но вызовет рост цен на ряд фармсубстанций и лекарственных средств.

Фото: kittisak123rf/ru.123rf.com

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