Росстат сообщил о росте цен на лекарства в октябре

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в октябре. Выросла стоимость как препаратов из Перечня ЖНВЛП, так и не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным средствам.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре.

В октябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%, в том числе:

поливитамины — 4,5%,

синупрет — 4,3%,

сульфацетамид — 3,3%,

аллохол — 2,2%,

метамизол натрия (анальгин отечественный) — 2,1%,

кеторол экспресс — 2,0%,

активированный уголь, аципол, афобазол, корвалол, магне В 6 , метилурацил, цитрамон — 1,3—1,9%.

Цены на левомеколь и ренгалин снизились на 0,4%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 1,0%, в том числе:

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — 4,7%,

ацетилцистеин (АЦЦ) — 2,1%,

фуросемид — 2,0%,

цефтриаксон — 1,8%,

эуфиллин — 1,7%,

аскорбиновая кислота и ксилометазолин (галазолин) — 1,4%,

панкреатин — 1,3%,

глицин и амброксол — 1,2%,

винпоцетин, гриппферон, ибупрофен, натрия хлорид, умифеновир (арбидол) — 1,1%.

Цены снизились на супрастин — 0,4%, бисопролол — 0,2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены:

термометры медицинские электронные стандартные — 1,3%,

вата отечественная — 0,8%,

термометры медицинские безртутные (галинстановые) — 0,7%,

корригирующие очки — 0,6%,

шприцы одноразовые — 0,5%,

бинты — 0,4%.

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