«  
  »

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в октябре

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в октябре. Выросла стоимость как препаратов из Перечня ЖНВЛП, так и не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным средствам.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре.

В октябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%, в том числе:

  • поливитамины — 4,5%,
  • синупрет — 4,3%,
  • сульфацетамид — 3,3%,
  • аллохол — 2,2%,
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) — 2,1%,
  • кеторол экспресс — 2,0%,
  • активированный уголь, аципол, афобазол, корвалол, магне В6, метилурацил, цитрамон — 1,3—1,9%.

Цены на левомеколь и ренгалин снизились на 0,4%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 1,0%, в том числе:

  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — 4,7%,
  • ацетилцистеин (АЦЦ) — 2,1%,
  • фуросемид — 2,0%,
  • цефтриаксон — 1,8%,
  • эуфиллин — 1,7%,
  • аскорбиновая кислота и ксилометазолин (галазолин) — 1,4%,
  • панкреатин — 1,3%,
  • глицин и амброксол — 1,2%,
  • винпоцетин, гриппферон, ибупрофен, натрия хлорид, умифеновир (арбидол) — 1,1%.

Цены снизились на супрастин — 0,4%, бисопролол — 0,2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены:

  • термометры медицинские электронные стандартные — 1,3%,
  • вата отечественная — 0,8%,
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — 0,7%,
  • корригирующие очки — 0,6%,
  • шприцы одноразовые — 0,5%,
  • бинты — 0,4%.

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

14 ноября, 2023 | Просмотров: 93