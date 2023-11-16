Пошлины на сырой глицерин обнулят на два года

Таможенные пошлины на сырой глицерин, глицериновую воду и глицериновый щелок, применяемые в том числе при производстве фармацевтической продукции, снизят с 5 до 0%. Такое решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 14 ноября.

По словам директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна, обнуление ставки позволит снизить себестоимость выработки очищенного глицерина. «Это, в свою очередь, поспособствует увеличению промышленного и сельскохозяйственного производства, а также повысит конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС», – уверен он.

Казарян заметил, что на территории Евразийского экономического союза сырой глицерин не производится. Помимо перечисленного, ЕЭК приняла решение об обнулении пошлин на феррониобий, используемый для производства специальных сталей.

Ранее сообщалось о намерении Минпромторга РФ вывести фармацевтическую и химическую продукцию из-под действия гибких экспортных пошлин. Тем не менее по данному вопросу возникли разногласия с Минфином: ведомство не поддержало инициативу.

«Пошлины только начали работать, и на данном этапе отменять какие-либо пошлины по каким-либо продуктам неправильно», – заявил в октябре заместитель главы министерства Алексей Сазонов.

gxpnews