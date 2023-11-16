Бельгия запретила использование Ozempic в качестве средства для снижения веса на фоне дефицита ЛП

Бельгия решила временно запретить использование препарата Ozempic от диабета компании Novo Nordisk в качестве средства для похудения из-за возникшей нехватки лекарства в стране. Ограниченная доступность препарата продлится до июня 2024 года.

В конце октября 2023 года Reuters сообщал, что страна хочет временно запретить использование препарата Ozempic от диабета компании Novo Nordisk для использования в качестве средства для снижения веса на фоне нехватки лекарства.

«Мы сказали врачам, что они должны зарезервировать этот препарат для своих пациентов с диабетом второго типа, но мы видим, что эта стратегия не работает. Я знаю, что этот препарат также может быть полезен людям, страдающим морбидным ожирением, поэтому нам, очевидно, необходимо это обсудить. Но я убежден, что нам нужен сильный юридический сигнал, потому что простых рекомендаций недостаточно», – сказал министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.

Ранее стало известно, что «Герофарм» зарегистрировал в РФ первый аналог Ozempic в РФ и подал заявку на принудительное лицензирование семаглутида.

gxpnews