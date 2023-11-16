Бионические протезы вошли в перечень технических средств реабилитации

Изменения внесены в распоряжение Правительства РФ №2347 от 30 декабря 2005 года. Восьмой пункт документа, включавший протезы без уточнения содержания (в классификации и редакции распоряжения Правительства РФ №1776 от 10 сентября 2014 года), разделен на две составляющие – протезы и ортезы, а также высокофункциональные протезы с микропроцессорным управлением.

Протезы с микропроцессорным управлением включены в профильную классификацию ТСР в марте 2021 года. Тогда они вошли в список вместо протезов с внешним источником питания. В классификацию были включены протезы кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, протез предплечья и протез плеча с микропроцессорным управлением.

Крупнейшими производителями бионических протезов в России выступает «Моторика» – резидент «Сколково», которая производит активные тяговые и односхватные бионические протезы пальцев, кисти и предплечья, а также различные модули и платформы в дополнение к основным продуктам, «Салют Орто» и предприятия ГК «Ростех».

Структуры госкорпорации вынашивали планы по расширению производства на базе МПО «Металлист» с 2019 года. Тогда компания планировала создать на предприятии центр компетенций по первичному протезированию и реабилитации.