Из краснодарских аптек изъяты поддельные лекарства на 23 млн рублей

По линии «Пангеи» краснодарскими полицейскими проведено 72 оперативно-разыскных мероприятия. Помимо обнаружения лекарственного контрафакта, правоохранители, проводившие проверку аптечных учреждений и магазинов по продаже БАДов, выявили 20 эпизодов нарушения действующего законодательства и изъяли из оборота свыше 2 тысяч таблеток на сумму более 50 тысяч рублей.

Благодаря проводимой в стране операции «Пангея» перехвачена контрабанда рецептурного анорексигенного препарата амфетаминового ряда сибутрамин в Новороссийске и Саратове. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, сообщили в полиции. Всего по итогу нынешней «Пангеи» правоохранители провели мониторинг 58 интернет-ресурсов, через которые продавались незарегистрированные и контрафактные лекарства, 16 из них заблокировали или направлены на блокировку.

«Пангея» – ежегодная операция Интерпола, направленная на пресечение интернет-торговли фальсифицированными и недоброкачественными лекарствами. В 2022 году «Пангея» в России помогла задержать 86 подозреваемых в обороте контрафакта и возбудить 255 уголовных дел. Фигуранты реализовывали сильнодействующие наркотические вещества, а также нелегально продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19. Также сотрудники полиции проверили около 750 тысяч международных почтовых отправлений и обнаружили 83 посылки с сильнодействующими наркотическими веществами.