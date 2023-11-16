Зообизнес высказался против идеи разрешения аптекам торговать ветеринарными препаратами

Представители сегмента ветеринарии выступили против идеи разрешить обычным аптекам торговать лекарствами для животных. Эксперты считают, что доступность ветпрепаратов в результате лишь снизится.

Ветеринарный сегмент высказался против идеи разрешить аптекам продавать ветеринарные лекарства. Из-за огромной разницы в количестве «человеческих» и ветеринарных аптек у профильных организаций просто не останется шансов на какую-либо конкуренцию, рассказала «ФВ» генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

«Разрешение продажи ветпрепаратов в аптеках, по самым скромным оценкам, может спровоцировать закрытие до 30—40% всех точек продажи ветпрепаратов», — подтверждает эту позицию директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По мнению аналитика, аптеки, несмотря на свое количественное преимущество, навряд ли закроют потребность во всем ассортименте, что приведет к уменьшению доступности ветеринарных лекарств.

Идеей продажи ветеринарных лекарств аптеки заинтересовались еще в 2021 году. В 2023 году просьба о расширении аптечного ассортимента ветеринарией была озвучена вновь. Соответствующее обращение ассоциация «СоюзФарма» направила председателю Общественного совета при Россельхознадзоре Людмиле Маницкой.

Руслан Мавлиханов

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