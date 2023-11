Зообизнес высказался против идеи разрешения аптекам торговать ветеринарными препаратами В АГАС приняли новых членов » ВОЗ выдал первое разрешение на производство препарата против малярии африканской компании ВОЗ выдала первое одобрение африканской компании на производство лекарства против малярии. Комбинация из сульфадоксина+пириметамина и amodiaquine, которую будет выпускать производитель, показала эффективность в ходе исследования, проведенного в Южном Судане. Кенийская фармацевтическая компания Universal Corporation Ltd. стала первым производителем препаратов на африканском континенте, получившим одобрение от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на выпуск противомалярийного лекарства. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте научно-исследовательской группы по борьбе с малярией Medicines for Malaria Venture (MMV). Препарат сульфадоксин+пириметамин в комбинации c amodiaquine (сокращенное наименование SPAQ) используется в качестве средства для профилактики малярии среди детей в сезон дождей (март – май), когда отмечается наибольшее число случаев заражения заболеванием. При этом на долю детей в возрасте до пяти лет приходится почти 80% случаев смерти от малярии в Африке. Спрос на противомалярийные препараты в Африке как правило удовлетворялся за счет импорта непатентованных версий лекарственного средства из Индии и Китая. Как отмечается, более 70% лекарственных средств на рынке африканского континента являются импортными. Лишь шесть из сотен фармацевтических компаний, функционирующих в Африке, получили одобрение от ВОЗ, пишет The Guardian. Одобрение, полученное от ВОЗ, позволит Universal Corporation Ltd. наладить производственные процессы, улучшить контроль качества в соответствии с международными стандартами, обеспечить выход на рынки других стран и привлечь инвесторов. Африканская фармацевтическая промышленность сталкивается с такими проблемами, как высокие издержки производства, низкая квалификация сотрудников, отсутствие налаженной системы регулирования качества лекарственных средств. Фальсифицированные противомалярийные препараты ежегодно становятся причиной до 116 000 смертей в странах Африки южнее Сахары. Несмотря на распространение вакцин против малярии, в том числе RTS,S/AS01 (торговое наименование Mosquirix), которая была разработана британской компанией GSK, африканское население имеет к ним ограниченный доступ. В 2021 году ВОЗ разрешила применять упомянутую вакцину против малярии среди детей в Африке. По данным ВОЗ, число зарегистрированных случаев малярии в 2021 году достигло 247 млн по сравнению с 245 млн в 2020 году и 232 млн в 2019 году. Медицинский журнал Malaria Journal также опубликовал исследование, проведенное в Южном Судане. Согласно его результатам, комбинация из сульфадоксина+пириметамина и amodiaquine способствовала снижению количества случаев легкой формы малярии на 53% и тяжелой формы заболевания на 84%.

Фото: cc0collection/ru.123rf.com Владимир Заболотских

pharmvestnik