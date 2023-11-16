В эксперимент по цифровым дипломам включат медицинские и фармацевтические вузы

Правительство включило в перечень учебных организаций для участия в эксперименте по созданию электронных дипломов несколько медицинских и фармацевтических вузов. Электронные дипломы и аттестаты, выданные в ходе пилота, не будут иметь юридической силы и их удалят из системы.

Правительство разработало перечень учебных заведений, которые примут участие в эксперименте по созданию электронных дипломов об образовании и квалификации. Проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения.

В список, помимо прочих, вошли медицинские и фармацевтические университеты и колледжи:

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

РНИМУ им. Н.И. Пирогова;

Сибирский государственный медицинский университет;

Тюменский государственный медицинский университет;

Южно-Уральский государственный медицинский университет;

Ярославский государственный медицинский университет;

Уральский государственный медицинский университет;

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет;

частный Ивановский фармацевтический колледж;

Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой;

Уфимский медицинский колледж;

Уральский медицинский колледж;

частный медицинский колледж «Призвание».

Эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации в новом формате будет проходить с 15 марта по 31 декабря 2024 года. В пресс-службе правительства отмечали, что цифровые документы, сформированные в рамках эксперимента, не будут иметь юридической силы и не подлежат выдаче выпускникам. После его окончания электронные дипломы и аттестаты будут удалены из системы.

Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг, подчеркнули в правительстве. Предполагается, что впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет при желании использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами.

Фото: katemangostar/ru.freepik.com

pharmvestnik