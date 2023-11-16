Производители снова просят продлить мораторий на контроль одной серии препарата в год

Производители положительно оценивают антисанкционные меры, которые правительство планирует продлить. Они в том числе касаются моратория на обязательные проверки. Другой мораторий — на контроль одной серии препарата в год, наоборот, должен быть отменен с 2024 года, но производители настаивают на его продлении.

Правительство планирует продлить антисанкционные меры, касающиеся моратория на проведение проверок, порядка проведения госзакупок, особенностей регулирования лицензирования, аккредитации, аттестации, трудовых отношений, обращения лекарств и др., на 2024 год. Соответствующий законопроект находится в Государственной думе.

Меры были приняты на фоне введения санкций для «снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций» и касаются всех отраслей.

В фарме положительно оценивают эти меры, но предлагают и список других изменений для поддержки отрасли. Некоторые из них обсуждают уже давно. Одно из таких — продление моратория на контроль одной серии препарата в год, который был введен также на фоне санкций и должен быть отменен в 2024 году.

Фото: Pawel Czerwinski/unsplash.com

Маргарита Грошева

pharmvestnik