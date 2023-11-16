Дистрибьюторы ищут механизмы по возврату товара у обанкротившихся аптек

«СоюзФарма» обратилась в Росздравнадзор с просьбой повлиять на работу недобросовестных аптек-должников. Система МДЛП не позволяет запретить продажу товара, на который обращено взыскание. Обращения в суд не помогают решить проблему, добавляют дистрибьюторы: его решения не позволяют наложить запрет на реализацию товара должником. В ЦРПТ считают, что в реальности проблемы нет.

СРО «СоюзФарма» направила письмо руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой обратить внимание на трудности дистрибьюторов. Речь идет о ситуациях, когда поставщики не могут забрать свой товар у аптек-должников. Они обострились после внедрения системы МДЛП. «Честный знак» не позволяет запретить продажу товара, на который обращено взыскание.

Товар, проданный в кредит, с момента его передачи покупателю и до оплаты признается находящимся в залоге у продавца (п.5 ст.488 ГК РФ). «Фармацевтические дистрибьюторы, в частности АО «ЦВ Протек», в своих типовых договорах на поставку лекарственных средств усиливают этот пункт положениями о том, что обращение взыскания на неоплаченный в срок товар производится во внесудебном порядке. Кроме того, покупатель обязан, получив уведомление от поставщика об обращении взыскания на товар, передать его поставщику», — сказано в письме.

Однако в связи с внедрением системы МДЛП этот инструмент обеспечения обязательств покупателя фактически не работает. Многие аптеки, не имеющие возможности своевременно оплатить товар, соглашаются добровольно его вернуть. Но ни заказчик, ни поставщик не имеют представления, как отразить в системе маркировки такую операцию, пишет исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова.

Она просит Росздравнадзор разъяснить, каким образом участники товарной цепочки должны отражать в системе мониторинга обращение взыскания на заложенные лекарственные препараты. Отдельных пояснений требует ситуация, когда аптека-должник не выполняет требования поставщика вернуть товар и продолжает его реализацию, говорится в письме.

В ЦРПТ считают, что обозначенной ассоциацией проблемы в реальности нет.

Фото: Екатерина Погонцева

Ольга Коберник

pharmvestnik