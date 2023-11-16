Помещения и сайт сети «Аптека от склада» начали занимать другие игроки

Помещения, которые ранее занимала сеть «Аптека от склада», постепенно переходят другим сетям. Собственники помещений, которые ранее занимала «Аптека от склада», уже обращаются к другим сетям для сотрудничества. С января количество аптек сети уменьшилось почти в два раза. Сайт организации, кажется, тоже перестал ей принадлежать. Пользователя перенаправляет на другую страницу, где можно заказать лекарства онлайн, но все доступные точки принадлежат «Планете здоровья». Пока неясно, значит ли это, что компания выкупила сайт организации.
К кому уходят помещения сети
«ФВ» совместно с AlphaRM изучил, какие игроки стали занимать помещения, которые ранее арендовала «Аптека от склада». В Московском регионе и Тюменской области 35 точек перешли аптечной сети «Фармленд». «В октябре аптечная сеть объявила о ликвидации, что послужило для участников рынка сигналом к началу активных переговоров с собственниками помещений, в которых раньше арендаторами значились «Аптеки от склада», — пояснили «ФВ» в пресс-службе сети.
В ряде городов Ямало-Ненецкого АО площади, которые ранее занимала «Аптека от склада», перешли «Ригле». Собственник помещений сам обратился к сети по вопросу сотрудничества после новостей о ликвидации ООО «Годовалов». По плану в округе появятся 11 точек «Риглы», заменивших прежнего владельца. Сеть готова рассматривать и другие предложения по помещениям «Аптеки от склада», если такие предложения будут поступать.
Впрочем, возможно рынок займет не только помещения сети, но и ее сайт. Две недели назад в СМИ сообщали, что страница apteka-ot-sklada.ru перестала работать — при загрузке появлялось сообщение: «Сервис временно не работает».
Сейчас происходит автоматическое перенаправление на страницу «Склад Здоровье» (sklad-zdorovo.ru). Все доступные для заказа на странице аптеки — это точки «Планеты здоровья». Владельцем сайта числится некий Иван Якушев, данных о котором в системе нет. «ФВ» направил запросы «Планете здоровья» и «Аптеке от склада»,
Что случилось с сетью
Возможное закрытие сети рынок заподозрил еще в августе. Тогда в профильных чатах появилась информация о том, что сеть начала постепенно сокращать свое присутствие, якобы закрывая нерентабельные точки. Сокращение аптек отмечали и аналитики — в AlphaRM на запрос «ФВ» рассказали, что самое большое закрытие точек сети приходилось на май — июнь. По данным на ноябрь, число аптек сети составляет 467 аптек — в январе оно достигало 819 точек.
В сентябре стало известно, что производитель БАД «Курортмедсервис» подал иск о банкротстве против дистрибьютора ООО «Годовалов», управляющего сетью «Аптеки от склада». Ранее «Курортмедсервис» неоднократно взыскивал с «Годовалова» компенсацию за незаконное использование его товарных знаков — продажу добавок с названиями, похожими на бренды производителя. Суммарно за все эти годы суд взыскал около 12 млн руб.
Позже заявление о банкротстве «Годовалова» подали и другие игроки: производитель укупорочных средств «Еврокэп» и «Сбербанк», а спустя несколько дней после этого управленцы дистрибьютора заявили о ликвидации. На протяжении октября новости о закрытии точек нередко появлялись в региональных СМИ: в Омске, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и т.д. В конце месяца «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника сообщил о том, что сеть закрывает свои точки.
По данным издания, найти покупателя на всю сеть не удалось из-за сильной зависимости от дистрибьютора, который, согласно данным суда, являлся единственным поставщиком сети.
Фото: Таисия Кубрина
Руслан Мавлиханов
pharmvestnik