Помещения и сайт сети «Аптека от склада» начали занимать другие игроки

Помещения, которые ранее занимала сеть «Аптека от склада», постепенно переходят другим сетям. Собственники помещений, которые ранее занимала «Аптека от склада», уже обращаются к другим сетям для сотрудничества. С января количество аптек сети уменьшилось почти в два раза. Сайт организации, кажется, тоже перестал ей принадлежать. Пользователя перенаправляет на другую страницу, где можно заказать лекарства онлайн, но все доступные точки принадлежат «Планете здоровья». Пока неясно, значит ли это, что компания выкупила сайт организации.

К кому уходят помещения сети

«ФВ» совместно с AlphaRM изучил, какие игроки стали занимать помещения, которые ранее арендовала «Аптека от склада». В Московском регионе и Тюменской области 35 точек перешли аптечной сети «Фармленд». «В октябре аптечная сеть объявила о ликвидации, что послужило для участников рынка сигналом к началу активных переговоров с собственниками помещений, в которых раньше арендаторами значились «Аптеки от склада», — пояснили «ФВ» в пресс-службе сети.

В ряде городов Ямало-Ненецкого АО площади, которые ранее занимала «Аптека от склада», перешли «Ригле». Собственник помещений сам обратился к сети по вопросу сотрудничества после новостей о ликвидации ООО «Годовалов». По плану в округе появятся 11 точек «Риглы», заменивших прежнего владельца. Сеть готова рассматривать и другие предложения по помещениям «Аптеки от склада», если такие предложения будут поступать.

Впрочем, возможно рынок займет не только помещения сети, но и ее сайт. Две недели назад в СМИ сообщали, что страница apteka-ot-sklada.ru перестала работать — при загрузке появлялось сообщение: «Сервис временно не работает».