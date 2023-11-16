Novo Nordisk представила новые данные о влиянии семаглутида на сердечно-сосудистую систему

В субботу, 11 ноября, на научной сессии Американской ассоциации сердца (AHA) в Филадельфии Novo Nordisk представила новые данные о семаглутиде (препараты Ozempic и Wegovy). Датская компания утверждает, что оказалась на пороге очередного прорыва, так как применение ее препарата для лечения ожирения Wegovy помогло снизить риск сердечно-сосудистых катастроф у некоторых пациентов в ходе многолетних исследований. Об этом сообщает Fierce Pharma.

Исследование SELECT третьей фазы показало, что применение Wegovy в сравнении с плацебо снижает риск развития несмертельного инфаркта на 28%, а риск прогрессирования хронической болезни почек – на 22%.

Кроме того, в исследовании, включавшем недиабетических пациентов с ожирением и кардиологическими заболеваниями, было установлено, что риск смерти из-за сердечно-сосудистых катастроф при приеме препарата сократился на 15%. Также препарат снижает риск развития диабета на 73%, следует из представленных датской компанией данных.

Novo Nordisk также стремится доказать, что снижение числа неблагоприятных сердечно-сосудистых катастроф обусловлено именно действием препарата, а не снижением веса, вызванным приемом семаглутида.

Исследование семаглутида в качестве препарата для борьбы с кардиологическими проблемами началось в 2018 году и включило 17 604 пациента в 41 стране. Оно является крупнейшим из когда-либо проводившихся датской компанией. Возраст испытуемых составил не менее 45 лет, ИМТ – 27 и выше. Средняя продолжительность приема Wegovy составила 33 месяца.

Впервые о кардиологических преимуществах Wegovy компания заявила в августе 2023 года, опубликовав предварительные данные своего исследования. В тот день акции компании взлетели на 17% и достигли рекордных отметок. После субботнего выступления акции выросли на 3%, сообщает Reuters.

gxpnews