Импортер фармсубстанций для ветпрепаратов заявил о переориентации на поставщиков из Китая и Индии

Российские дистрибьюторы фармсубстанций, предназначенных для изготовления ветеринарных препаратов, отказываются от сотрудничества с европейскими производителями и ищут им замену в Китае и Индии. Об этом изданию «Ветеринария и жизнь» рассказал директор по развитию ООО «Мегафарм» Алексей Гавриков. Компания является одним из ведущих импортеров на рынке фармсубстанций для производства ветлекарств.

Сейчас уже большая часть поставок идет из Азии – Индии и Китая, подчеркнул он, добавив, что компании отказываются от работы с европейскими производителями из-за отсутствия уверенности в долгосрочных поставках. В Европе «умирает промышленность» из-за дороговизны газа, сырья и рабочей силы, считает Гавриков.

«В Азии есть очень много достойных поставщиков, которые делают продукцию довольно высокого качества. Более того, наши компании согласовывают различные требования по качеству. И бывает, что на заводе, например в Китае, мы дорабатываем [технологии производства той или иной субстанции] именно по требованиям наших клиентов. Вот такая ситуация», – добавил он.

Также эксперт рассказал об изменении каналов поставок. С тех пор, как год назад в портах Роттердама, Таллина все грузы ООО «Мегафарм» оказались заблокированы на длительное время, компания начала возить товар через Владивосток. Также используются каналы поставок через Санкт-Петербург и Новороссийск.

«Раньше эти каналы поставок считались не очень рентабельными по сравнению с Европой. Но сегодня все больше поставщиков их используют для нашего сегмента», – сообщил спикер. Импортеры также ждут открытия Северного морского пути как еще одного канала поставки фармсубстанций, заключил Гавриков.

gxpnews