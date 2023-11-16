Минпромторг поддержал идею о маркировке ветпрепаратов

В Минпромторге предложили провести эксперимент по маркировке ветеринарных лекарств. По информации ведомства, это позволит не только сократить долю контрафактного товара, находящегося в обороте, но и снизить риски использования спирта при незаконном производстве алкогольной продукции. Об этом говорится на сайте министерства.

Эксперимент предлагается провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. Участникам проекта будет представлена возможность протестировать основные процессы по маркировке товаров и работе в профильной информационной системе. Оборудование для нанесения и считывания средств идентификации будет предоставлено компаниям на безвозмездной основе. В Минпромторге подчеркнули, что маркировка не окажет существенного влияния на себестоимость продукции.

По данным НИУ «Высшая школа экономики», в 2022 году доля контрафакта на рынке ветеринарных препаратов составила 25%, в 2021 году – 23%. Кроме того, отмечается, что около 20% производителей ветпрепаратов одновременно являются субъектами обращения уже подлежащих маркировке лекарственных средств для медицинского применения и успешно осуществляют бизнес-процессы по маркировке товаров.

gxpnews