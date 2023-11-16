Студенты в РФ создали не требующий замены биокерамический имплантат для краниопластики

Студенты Центра биомедицинской инженерии Университета МИСиС разработали собственную технологию изготовления биокерамического имплантата для краниопластики – хирургической процедуры по исправлению дефектов и повреждений черепа. Новаторство заключается в отказе от применения металлических сплавов, таких как метилметакрилат и титан.

Биокерамические имплантаты, в отличие от тех, что изготовлены из металла, на 70% повторяют состав человеческой кости, обладая при этом повышенной пористостью. Этот аспект особенно актуален в случае детской краниопластики, так как такой имплантат не потребует регулярной замены в связи с увеличением черепа по мере взросления.

Изначально для изготовления индивидуализированных имплантатов предполагалось применение зарубежных 3D-принтеров, однако после старта спецоперации РФ на Украине это стало невозможным. Тогда команде специалистов пришлось переключиться на российских поставщиков и провести серию опытов с материалами от двух отечественных производителей.

gxpnews