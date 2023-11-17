Almirall и Absci будут совместно разрабатывать препараты c помощью ИИ

Almirall договорилась об использовании платформы с искусственным интеллектом компании Absci для разработки двух лекарств от дерматологических заболеваний. Испанская компания выплатит авансом 650 млн долл.

Испанская фармацевтическая компания Almirall заключила сотрудничество с американским производителем препаратов Absci в области разработки двух лекарств от дерматологических заболеваний с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Сумма сделки превысила 650 млн долл., сообщается в пресс-релизе Almirall.

Согласно условиям соглашения, Absci предоставит платформу с ИИ, за что получит авансовые платежи в размере 650 млн долл., дополнительные выплаты (сумма не оглашена) по мере того, как разработанные препараты пройдут клинические испытания и выйдут в продажу, а также последующие роялти.

Отмечается, что Almirall впервые за свою историю займется созданием лекарств при помощи ИИ. Испанский производитель известен своей специализацией на препаратах от дерматологических заболеваний.

Решение о вступлении в партнерские отношения было принято после того, как Almirall привлекла 200 млн евро инвестиций на увеличение количества лекарственных средств в своем портфеле. Впоследствии семья Галлардо, владеющая контрольным пакетом акций компании, увеличила свою долю до 60,14% от уставного капитала, пишет информационный сайт для фармацевтов PMLiVE.

Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Владимир Заболотских

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