Новые генные технологии включили в список технологий для заключения СПИК

Правительство включило новые генные технологии в список технологий для заключения специальных инвестконтрактов. Изменения касаются секвенирования и медицинских ускорителей.

Правительство включило новые генные технологии в список технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующее распоряжение № 3133-р от 09.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденный распоряжением № 3143-р от 28.11.2020.

Согласно документу, в перечне появились следующие позиции, касающиеся секвенирования:

технология нанопорового секвенирования;

технология анализа химического состава объектов оптическими методами;

технология определения параметров биологических жидкостей человека путем анализа цифровых RGB, полученных после обработки видеоизображения реагентных зон тестовых полосок с помощью ПЗС-матрицы (прибор с зарядовой связью);

технология массового параллельного секвенирования нуклеиновых кислот.

Кроме того, в перечень были добавлены и позиции, касающиеся медицинских ускорителей:

технология производства медицинских линейных ускорителей электронов;

технология производства терапевтического комплекса на базе протонного линака на 230 МэВ;

технология ранней диагностики, терапии, интраоперационной навигации и профилактики рецидивов злокачественных опухолей;

технология имплантируемых систем с дистанционно заряжаемыми источниками энергии;

технология создания портативных автоматических анализаторов нуклеиновых кислот на основе одноразовых картриджей;

технология производства эндовидеосистемы высокой четкости;

технология ранней диагностики и контроля лечения сердечно-сосудистых заболеваний на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных.

Также появилась в перечне еще 31 позиция, в том числе:

технология развития метода внутритканевой электростимуляции (ВТЭС);

технология производства гидрогелевых биочипов для комплексной диагностики аутоиммунных эндокринопатий;

технология производства дренажных атравматичных катетеров с мерными емкостями;

технологии производства эндоваскулярных микрокатетеров для нейрохирургических рентгенэндоваскулярных операций;

технология производства деформируемых окклюзирующих имплантантов для сердечно-сосудистой системы;

технология изготовления наркозно-дыхательного оборудования с адаптивными режимами искусственной вентиляции легких;

технология производства армированных сосудистых протезов с системами доставки;

технология производства катетеров баллонных большого диаметра для транскатетерной сердечной хирургии.

Фото: Таисия Кубрина

Артем Косенок

Таисия Кубрина

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