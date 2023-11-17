Новые генные технологии включили в список технологий для заключения СПИК

Правительство включило новые генные технологии в список технологий для заключения специальных инвестконтрактов. Изменения касаются секвенирования и медицинских ускорителей.
Правительство включило новые генные технологии в список технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующее распоряжение № 3133-р от 09.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденный распоряжением № 3143-р от 28.11.2020.
Согласно документу, в перечне появились следующие позиции, касающиеся секвенирования:
- технология нанопорового секвенирования;
- технология анализа химического состава объектов оптическими методами;
- технология определения параметров биологических жидкостей человека путем анализа цифровых RGB, полученных после обработки видеоизображения реагентных зон тестовых полосок с помощью ПЗС-матрицы (прибор с зарядовой связью);
- технология массового параллельного секвенирования нуклеиновых кислот.
Кроме того, в перечень были добавлены и позиции, касающиеся медицинских ускорителей:
- технология производства медицинских линейных ускорителей электронов;
- технология производства терапевтического комплекса на базе протонного линака на 230 МэВ;
- технология ранней диагностики, терапии, интраоперационной навигации и профилактики рецидивов злокачественных опухолей;
- технология имплантируемых систем с дистанционно заряжаемыми источниками энергии;
- технология создания портативных автоматических анализаторов нуклеиновых кислот на основе одноразовых картриджей;
- технология производства эндовидеосистемы высокой четкости;
- технология ранней диагностики и контроля лечения сердечно-сосудистых заболеваний на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных.
Также появилась в перечне еще 31 позиция, в том числе:
- технология развития метода внутритканевой электростимуляции (ВТЭС);
- технология производства гидрогелевых биочипов для комплексной диагностики аутоиммунных эндокринопатий;
- технология производства дренажных атравматичных катетеров с мерными емкостями;
- технологии производства эндоваскулярных микрокатетеров для нейрохирургических рентгенэндоваскулярных операций;
- технология производства деформируемых окклюзирующих имплантантов для сердечно-сосудистой системы;
- технология изготовления наркозно-дыхательного оборудования с адаптивными режимами искусственной вентиляции легких;
- технология производства армированных сосудистых протезов с системами доставки;
- технология производства катетеров баллонных большого диаметра для транскатетерной сердечной хирургии.
Фото: Таисия Кубрина
Артем Косенок
Таисия Кубрина
pharmvestnik