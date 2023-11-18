Центр лекобеспечения определил «Ирвин 2» и «Фармимэкс» поставщиками трех ЛП «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги трех аукционов на поставку для «Круга добра» противоопухолевых препаратов «Афинитор» (МНН эверолимус), «Розлитрек» (МНН энтректиниб), а также иммунодепрессанта «Иларис» (МНН канакинумаб).

Компании «Ирвин 2» и «Фармимэкс» единственные подали заявки на участие в аукционах. Контракты с ними будут заключены по начальной (максимальной) цене. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Энтректиниб, капсулы, 200 мг 2610,00 капс. (шт.) 5041,66 13 158 732,60 ООО «Ирвин 2» 2 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг 1680,00 табл. (шт.) 970,53 1 630 490,40 ООО «Ирвин 2» 3 Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг, и/или раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 13,00 мл 554 512,47 7 208 662,11 АО «Фармимэкс»

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