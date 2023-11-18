Центр лекобеспечения определил «Ирвин 2» и «Фармимэкс» поставщиками трех ЛП «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги трех аукционов на поставку для «Круга добра» противоопухолевых препаратов «Афинитор» (МНН эверолимус), «Розлитрек» (МНН энтректиниб), а также иммунодепрессанта «Иларис» (МНН канакинумаб).
Компании «Ирвин 2» и «Фармимэкс» единственные подали заявки на участие в аукционах. Контракты с ними будут заключены по начальной (максимальной) цене. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Энтректиниб, капсулы, 200 мг
|2610,00 капс. (шт.)
|5041,66
|13 158 732,60
|ООО «Ирвин 2»
|2
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг
|1680,00 табл. (шт.)
|970,53
|1 630 490,40
|ООО «Ирвин 2»
|3
|Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг, и/или раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|13,00 мл
|554 512,47
|7 208 662,11
|АО «Фармимэкс»