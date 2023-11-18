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Lilly построит завод по производству ЛС стоимостью $2,5 млрд в Германии

Eli Lilly сегодня объявила о планах построить новую производственную площадку в Альцае, Рейнланд-Пфальц, Германия. Стоимость проекта составляет €2,3 млрд, строительство начнется в 2024 году. Инвестиции помогут увеличить производство лекарств от диабета и ожирения, включая Mounjaro и инъекционные ручки для их введения. Новый объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Компания также сообщает, что на производстве будут работать до 1000 высококвалифицированных работников.

«Этот современный парентеральный центр с новейшими технологиями позволит нам продолжать поставлять лекарства, гарантируя безопасность и качество, всегда по всему миру», – сказал Эдгардо Эрнандес, исполнительный вице-президент компании.

С запланированным производственным предприятием в Альцае Lilly будет управлять в общей сложности шестью производственными площадками в Европа, из них один в соседнем Фегерсхайме, Франция. Компания намерена создать в Европе операционную синергию, укрепить отношения между университетами и правительством, также диверсифицировать растущее присутствие Lilly в Европе.

Ранее Германия сообщила, что из-за возникшей на рынке нехватки ЛП от ожирения и диабета может прекратить экспорт главного конкурента Mounjaro – Ozempic. Однако Mounjaro не единственный ЛП для лечения ожирения Eli Lilly. 9 ноября FDA выдало компании разрешение на применение препарата Zepbound (тирзепатид) также для лечения ожирения. Средство имеет ту же формулу, что и препарат-блокбастер для лечения диабета второго типа Mounjaro.

gxpnews

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18 ноября, 2023 | Просмотров: 85