FDA США одобрило препарат Bristol-Myers для лечения рака легких

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат от рака легких компании Bristol-Myers Squibb – Augtyro, который был приобретен в рамках выкупа компанией Turning Point Therapeutics за $4,1 млрд в прошлом году. ЛП будет доступен в США с середины декабря этого года.

Одобрение позволит использовать препарат для лечения пациентов с ROS1-положительным немелкоклеточным раком легких (НМРЛ), который возникает, когда ген ROS1 сливается с другим близлежащим геном и вызывает аномальный рост клеток. По данным Американской ассоциации легких, изменение гена ROS1 встречается примерно у 1-2% пациентов с раком легких, и чаще всего у пациентов с небольшим стажем курения или вообще без него.